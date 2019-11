EXAME NACIONAL Mais de 17 mil faltaram a primeira etapa do Enem em MS O índice de faltosos em no Estado foi maior que o índice nacional

Fiscais fecham portões na Uniderp, um dos locais de aplicações de provas em Campo Grande Foto: Reprodução/Marcos Maluf/Campo Grande News

Se inscreveram 70.390 para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 em Mato Grosso do Sul, mas 17.655 faltaram. Segundo levantamento publicado nessa manhã (04) pelo site Campo Grande News, cerca de 25,1%, acima do índice de abstenção nacional, de 23%.

Em todo país, se inscreveram mais 5.095 milhões, compareceram para realizar a prova nesse pouco mais de 3.920 milhões. Cerca de 376 foram eliminados por portar equipamento eletrônico, ausentar-se antes do horário permitido, utilizar impressos, não atender orientações dos fiscais, por exemplo. Outros 97 que tiveram emergências médicas ou foram afetados por situações como interrupção temporária de energia elétrica e problemas com abastecimento de água.

Agora o Enem é dividido em duas partes, nessa primeira etapa, foram aplicadas as provas de redação, linguagens, códigos e suas tecnologias e de ciências humanas e suas tecnologias. São oferecidas 5h30 minutos e o tema da redação desse ano foi: “a democratização do acesso ao cinema no Brasil”.

No próximo domingos (10), serão realizadas as provas de matemática e ciências da natureza, quem faltou esse primeiro domingo pode comparecer ao próximo, conforme o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). De acordo com Inep, o resultados e gabaritos do exame serão divulgados no dia 13 de novembro.

*Com informações do Campo Grande News.