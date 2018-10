Estudantes Mais de 20 estudantes de MS participam de jogos dos Institutos Federais Competição nacional é realizada no Instituto Federal do Ceará

Por: Correio do Estado

Mato grosso do Sul é um dos participantes dos Jogos dos Institutos Federais (JIFs), que tiveram início na última terça-feira, 16, na cidade de Fortaleza (CE). O evento reúne mais de mil atletas de delegações de 24 estados e do Distrito Federal. A competição é organizada pelo Instituto Federal do Ceará (IFCE).

Um total de 22 estudantes integram a Seleção do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS). O atletas garantiram a vaga no evento, após serem classificados na etapa Centro-Oeste dos Jogos (JIFCO), realizada em setembro, em Goiânia (GO).

De acordo com o diretor de Extensão do IFMS, Marcelo Oliveira, esse é o maior número de estudantes da instituição em uma etapa nacional dos JIFs. "Isso é fruto da dedicação dos nossos estudantes e dos treinamentos que estão sendo realizados pelos professores de Educação Física nos campi. Essa combinação resultará em um número cada vez maior de classificados para etapas nacionais e, consequentemente, em medalhas para o IFMS”, destacou o diretor.

Segundo o IFMS, MS será representado nas disputas de tênis de mesa, judô, natação, atletismo e futsal, sendo que a equipe do Campus Aquidauana é a primeira a representar a instituição em uma modalidade coletiva na etapa nacional.

Para Ludmila Silva, aluna do curso técnico integrado em Edificações em Aquidauana, o evento é mais do que uma competição, pois o esporte contribui para a formação do jovem. Ela vai disputar a prova dos 3 mil metros no atletismo. "O esporte ensina que todos são capazes, mostra que podemos fazer aquilo que gostamos e que temos condições de alcançar nossos objetivos", afirmou Ludmila.

A estudante conta que sempre teve aptidão para os esportes. Praticou futsal, vôlei de praia e corrida, mas foi o incentivo do professor de Educação Física do IFMS que fez com que ela chegasse a uma competição nacional.

"O professor me disse que eu teria potencial e chances no atletismo, então eu aceitei, segui o treino com dedicação e alcancei a classificação", relembrou.

A prova de Ludmila será nesta quinta-feira, 18, à partir das 19 horas.

Programação - São disputadas 11 modalidades esportivas, entre individuais e coletivas: atletismo, basquete, futebol, futsal, handebol, judô, natação, tênis de mesa, voleibol, vôlei de praia e xadrez.

As competições ocorrem no Centro de Formação Olímpica (CFO), que com 85 mil metros quadrados configura-se como um complexo tecnológico de excelência esportiva.

As disputas terminam na manhã de domingo, 21, com as partidas finais das modalidades coletivas.

A programação completa das competições está disponível na página dos JIFs 2018.

JIFs - O evento é anual e está estruturado em três etapas. As primeiras são locais e reúnem estudantes de um único Instituto Federal, classificando os campeões para a etapa regional.

São cinco etapas regionais, nas regiões Centro-oeste, Sudeste, Sul, Norte e Nordeste, que classificam estudantes para a etapa nacional, realizada em sede única.

Os Jogos do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (JIFMS) são realizados desde 2014. A instituição promoveu ainda uma edição da etapa regional, em 2017, na cidade de Campo Grande.