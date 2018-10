PIS Mais de 20 mil trabalhadores de MS ainda podem sacar o PIS Ainda restam cerca de R$ 15 milhões do abono ano-base 2016 para saque

Mais de R$ 15 milhões do abono salarial, ano-base 2016, ainda estão disponíveis para 20.991 trabalhadores de Mato Grosso do Sul, o que corresponde a 6,53% do total de pessoas com direito ao recurso no Estado.

Os beneficiários que ainda não sacaram o abono têm até o dia 28 de dezembro para procurar uma agência bancária e fazer a retirada do dinheiro. Inicialmente, o prazo final era 29 de junho, mas foi prorrogado após resolução do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat).

Conforme o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), das 321.449 pessoas que tinham direito ao benefício, 300.458 já fizeram o saque, totalizando R$ 214.854.297,24, o que representa 93,47% de taxa de cobertura. Para os que ainda não retiraram o abono, o valor disponível é de R$ 15.010.439,24.



Tem direito ao abono salarial ano-base 2016 quem estava inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, trabalhou formalmente por pelo menos 30 dias em 2016, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos, e teve seus dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

A quantia a que cada trabalhador tem direito depende do tempo que ele trabalhou formalmente em 2016. Quem esteve empregado o ano todo recebe o valor cheio, que equivale a um salário mínimo (R$ 954). Quem trabalhou por apenas 30 dias recebe o valor mínimo, que é de 1/12, e assim sucessivamente.

Trabalhadores da iniciativa privada devem procurar a Caixa Econômica Federal. A consulta pode ser feita pessoalmente, pela internet ou pelo telefone 0800-726 02 07. Para servidores públicos, a referência é o Banco do Brasil, que também fornece informações pessoalmente, pela internet ou pelo telefone 0800-729 00 01.

* Com informações do MTE.