Mais de 200 advogados e advogadas assinam carta pela defesa e valorização profissional Carta de Princípios ganha adesão de grandes nomes da advocacia sul-mato-grossense e propõe recuperação da atuação da OAB/MS.

Ex-presidentes da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso do Sul e demais profissionais reconhecidos na advocacia sul-mato-grossense firmaram o compromisso em torno de ideias registradas em um documento nomeado “Carta de Princípios”. O texto é escrito por um coletivo de advogados e advogadas com diretrizes para mudança na condução da OAB/MS.

Em pouco mais de uma semana, o documento já soma mais de 200 assinaturas. Os profissionais subscrevem uma série de diretrizes para a OAB/MS e fazem duras críticas sobre a atual condução da Ordem no Estado e também em nível federal. Seu conteúdo aponta ainda para a valorização da advocacia em defesa da melhoria da remuneração dos profissionais, da contribuição para a inserção do novo advogado no mercado de trabalho e a democratização da OAB/MS.

O grupo está mobilizado para ampliar o compromisso e alcançar mais colegas em torno dos compromissos. Para o ex-presidente da Ordem, Carlos Marques, o teor da Carta é um chamamento que está agregando a advocacia estadual em torno do desejo por mudanças na condução da OAB/MS. “Estamos nos unindo por um conjunto de ideias que vão colocar a nossa instituição novamente na vanguarda”, afirma.

O advogado Vladimir Rossi, é outro dos ex-presidentes da OAB/MS que assinam o documento. “A categoria está ressentida com a presente atuação da Ordem que não representa os interesses da advocacia e não encabeça temas fundamentais da sociedade. Temos de resgatar nosso papel histórico, por isso esta convocação aos colegas”, destaca Rossi. A Carta tem ainda a assinatura dos ex-presidentes Carmelino Rezende, Marcelo Barbosa Martins e Leonardo Nunes.

O coletivo afirma que quem assina a Carta está lutando para que a instituição seja mais parceira dos profissionais, que aja com representatividade em busca dos direitos e das melhorias necessárias. A falta de respaldo nas ações e de coragem para debater e enfrentar temas polêmicos discutidos pela sociedade motivam este desejo por mudança.

Para Felipe Azuma, que trabalha como advogado em Dourados a Carta de Princípios vincula um grupo de pessoas a um ideal comum. “Ela representa nossos anseios, une todos os advogados e advogadas em torno de princípios que vão melhorar as condições e nos trazer uma OAB mais atuante em todos os sentidos”, afirma.

Para encabeçar as discussões, o grupo escolheu o advogado Jully Heyder, que se apresenta como pré-candidato a presidente da Ordem que terá eleições em novembro. Segundo ele, a união em torno dos princípios que estão inseridos na Carta é o primeiro passo para uma mudança realmente importante e embasada. “Estamos com um grupo de lideranças muito forte, com ideias de avanço e modernização da instituição, que desejam uma OAB como parceira, trabalhando em defesa o advogado, atuando em direção aos anseios de cada profissional, preservando a luta por uma justiça séria e feita para todos e destacando o sentimento de representatividade e valorização da classe”, finaliza.

Outras lideranças da advocacia de MS também assinaram a Carta: Luiz Renato Adler, André Luiz Xavier Machado, Fernando Duque Estrada (presidente da subseção de Dourados), Luciana Abu Gattas, Oton Nasser, Denner Mascarenhas, Alexandre Cantero, José Vanderley Ferreira Alves.