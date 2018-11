Rodoviária Mais de 21 mil pessoas devem passar pela rodoviária de Campo Grande neste feriado Empresas devem reforçar quadro de funcionários para atender a demanda

Entre os dias 14 e 19 de novembro, mais de 21 mil pessoas devem passar pela rodoviária de Campo Grande, entre chegadas e partidas. Hoje (14) e amanhã (15) são os dias de mais movimento na estação.

De acordo com informações da Socicam, empresa que administra o terminal rodoviário, na véspera e feriado da Proclamação da República, quatro mil pessoas usarão o Terminal Rodoviária para sair da Capital rumo à outras cidades do Brasil. Entre os destinos mais procurados estão Curitiba, Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro e Florianópolis.

ORIENTAÇÕES

A Socicam instrui que os passageiros compre as passagens de ida e volta com antecedência, além de ser necessário apresentar documento de identificação original com foto.

Nos casos de crianças e adolescentes, as menores de 12 anos precisam de autorização para viajar, e a partir desta idade, o passageiro pode ir totalmente desacompanhado.

VIAGENS DE AVIÃO

Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), entre os dias 14 e 19 de novembro, é esperado que 24,7 mil passageiros passem pelo Aeroporto Internacional de Campo Grande, entre pessoas que estão saindo e chegando à Campo Grande, cerca de 3,5% a mais em relação ao mesmo período do ano passado, quando 23,9 mil passageiros utilizaram o terminal.