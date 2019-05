Abono salarial Mais de 211 mil pessoas ainda não sacaram o abono salarial em MS Valor disponível para retirada é de R$ 136.502.423,43

Mais de 211 mil pessoas que têm direito ainda não sacaram o abono salarial ano-base 2017 em Mato Grosso do Sul. O prazo para saque termina no dia 28 de junho e valor disponível para retirada é de R$ 136.502.423,43.

O Abono Salarial ano-base 2017 começou a ser pago em 26 de julho de 2018. No Estado, do total de 1.992.173 com direito ao benefício, 1.780.970 já fizeram o saque, o que representa taxa de cobertura de 89,40%. Em dinheiro, já foram pagos R$ 1.365.143.609,52.

Os empregados da iniciativa privada, vinculados ao PIS, sacam o dinheiro na Caixa. Para os funcionários públicos (Pasep), a referência é o Banco do Brasil.

Em todo o Brasil, mais de 2 milhões de trabalhadores ainda não sacaram o abono e valor disponível para saque chega a R$ 1,53 bilhão.

Tem direito ao abono salarial calendário 2018/2019 quem estava inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, trabalhou formalmente por pelo menos 30 dias em 2017 com remuneração mensal média de até dois salários mínimos.

Além disso, é preciso que os dados do trabalhador tenham sido informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).