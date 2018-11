Feriado Mais de 230 mil veículos devem trafegar pela BR-163 durante o feriado

Mais de 230 mil veículos devem trafegar pela BR-163 durante o feriado de Proclamação da República, segundo a concessionária que administra a rodovia em Mato Grosso do Sul, durante cinco dias.

Nesta quarta, a estimativa é de mais de 50 mil veículos, com fluxo mais intenso entre 18h e 19h, com média de 3,5 mil veículos/hora. Na quinta (15), o horário de maior movimento será entre as 11h e 12h, com média de 3,3 mil.

Já no domingo, são previstos cerca de 50 mil veículos na BR-163/MS, sendo o horário de maior fluxo entre as 17h e 18h, com média de quase 4 mil veículos/hora.

Pedágio

As praças de pedágio estarão operando normalmente. As tarifas básicas variam de R$ 5,00 a R$ 7,80. Veículos comerciais pagam por eixo.

As praças estão instaladas nos seguintes locais: P1 – Mundo Novo (km 28,2); P2 – Itaquiraí (km 113,2); P3 – Caarapó (km 227,9); P4 – Rio Brilhante (km 313,7); P5 – Campo Grande (km 432,1); P6 – Jaraguari (km 533,8); P7 – São Gabriel do Oeste (km 603,4); P8 – Rio Verde de Mato Grosso (km 703,5) e P9 – Pedro Gomes (km 817,8).