Cigarros Mais de 281 mil maços de cigarros são apreendidos pela PRF na BR-163 O condutor do veículo não foi encontrado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 281 mil maços de cigarros contrabandeados em uma carreta abandonada na BR-163.

Segundo informações do site Nova Notícias, a carreta com placa de Maringá/PR estava abandonada em uma via transversal na altura do km 482. O veículo estava com as portas destrancadas e sem as chaves.

Os policiais realizaram buscas para encontrar o condutor do veículo, mas não obteve sucesso. Um rapaz que trabalha em um lava jato próximo ao local, informou que minutos antes um homem solicitou que a lavagem da carreta.

Na carroceria do veículo foram encontradas várias caixas de cigarro, algo em torno de 281 mil maços de cigarros estrangeiros. Um prejuízo ao contrabando de mais de um milhão.

O veículo, a carga de cigarros e os documentos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Campo Grande/MS. O condutor da carreta não foi encontrado.