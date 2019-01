Alerta Mais de 3 mil barragens são classificadas como de alto risco no país Todas elas terão fiscalização priorizada, conforme decisão publicada pelo Conselho Ministerial de Supervisão de Respostas a Desastre do Governo Federal nessa terça-feira (29)

Das 24.092 barragens existentes no Brasil, 3.386 estão enquadradas na Categoria de Risco (CRI) alto ou com Dano Potencial Associado (DPA) alto. A avaliação foi feita pela Agência Nacional das Águas. Todas elas terão fiscalização priorizada, conforme decisão publicada pelo Conselho Ministerial de Supervisão de Respostas a Desastre do Governo Federal nessa terça-feira (29).

Segundo informações do G1, das mais de 3 mil barragens, 274 estão em Minas Gerais. As represas são de produção de energia elétrica, contenção de rejeitos de mineração, disposição de resíduos industriais e de usos múltiplos de água.

Responsáveis pela fiscalização, ANA, Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Agência Nacional Mineração (ANM) e governos estaduais vão agir para tentar evitar tragédias como a de Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e Mariana, na Região Central do estado.