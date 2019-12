Oportunidade Mais de 370 vagas de emprego são ofertadas nesta segunda nos municípios de MS São diversas vagas para as cidades de Costa Rica, Bataguassu, Dourados, Ivinhema, Maracaju, Sidrolândia, entre outras

Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul), por meio da Casa do Trabalhador, oferece diversas vagas de emprego para algumas cidades do interior do estado nesta segunda-feira (02).

Em Costa Rica são 43 oportunidades entre elas: apontador de campo, auxiliar de mecânico de autos, borracheiro, garçom, etc. Bataguassu inicia a semana com 46 vagas sendo 40 para auxiliar de linha de produção, 5 para pedreiro e uma vaga para carpinteiro.

Para Dourados são 46 vagas divididas em atendente de lanchonete, publicitário, motorista de caminhão, mãe social e muito mais. Ivinhema oferece 14 oportunidades sendo para atendente de lojas e mercados, auxiliar de técnico de controle de qualidade, funileiro de automóveis, vendedor pracista, entre outras. Maracaju são 37 vagas de emprego, Ponta Porã são 34, Sidrolândia 10, Sonora 14, entre outras cidades.

A lista completa com todas as vagas disponíveis se encontra no site da Fundação do Trabalho. Os interessados devem se cadastrar na Casa do Trabalhador da sua cidade presencialmente, de segunda a sexta-feira, horário a definir pela região, com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos. A agência lembra que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.