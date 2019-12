Oportunidade Mais de 370 vagas de emprego são ofertadas nesta segunda nos municípios de MS Interessados devem procurar a Casa do Trabalhador da cidade

Foto: Divulgação | Funtrab

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul), por meio da Casa do Trabalhador, oferece 376 vagas de emprego para algumas cidades do interior do estado nesta segunda-feira (16).

Em Aquidauana são 33 oportunidades entre elas: ajudante de obras, atendente de farmácia, camareira de hotel, farmacêutico, trabalhador rural, etc. Bataguassu são 45 vagas sendo 40 para auxiliar de linha de produção e 5 para pedreiro.

Em Dourados são 22 vagas divididas em ajudante de cozinha, carpinteiro, atendente de lanchonete, jardineiro, mãe social, e muito mais. Maracaju oferece 20 oportunidades sendo para auxiliar de escrituração fiscal, eletricista, classificador de grãos, carpinteiro, subchefe de loja, etc. Nova Alvorada do Sul são 39 vagas de emprego, Ponta Porã são 15, São Gabriel do Oeste 29, Sidrolândia 48, entre outras cidades.

A lista completa com todas as vagas disponíveis se encontra no site da Fundação do Trabalho. Os interessados devem se cadastrar na Casa do Trabalhador da sua cidade presencialmente, de segunda a sexta-feira, horário a definir pela região, com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos. A agência lembra que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.