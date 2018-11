Tempestade Mais de 50 municípios de Mato Grosso do Sul estão sob alerta de tempestade

Para 53 municípios da região Sudoeste e Sul de Mato Grosso do Sul há risco de tempestade nesta quarta-feira (14), conforme aviso meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nessas áreas pode chover até 30 milímetros por hora, com ventos de 100 Km/h. O alerta foi emitido no fim da tarde de ontem, quando já havia possibilidade de chuva forte.

Entre os municípios que podem ser atingidos estão Campo Grande, Angélica, Anastácio, Anaurilândia, Aquidauana, Bela Vista, Corumbá, Ponta Porã, Maracaju, Naviraí, Dourados, Iguatemi, Sete Quedas, Ribas do Rio Pardo, Fátima do Sul, Sidrolândia, Ivinhema, Jardim, Japorã, Bodoquena, Nova Andradina, Bonito, Miranda e Mundo Novo.

A Defesa Civil do Estado orienta a população para que, em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, já que existe risco de queda e descargas elétricas.