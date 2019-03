Mais de 90% das lavouras de soja jÃ¡ foram colhidas no Estado, aponta Siga-MS

Siga-MS Mais de 90% das lavouras de soja já foram colhidas no Estado, aponta Siga-MS

A colheita da safra de soja 2018/2019 se encaminha para o fim em Mato Grosso do Sul. Dados catalogados pelo Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio (Siga-MS), projeto implantado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) em parceria com entidades de produtores rurais, aponta que até o dia 15 de março, 91,5% das lavouras da cultura já havia sido colhido.

Na região Sul o trabalho está mais avançado, em média com 94,1% das lavouras já colhidas, enquanto na região Norte o índice é de 92,6% e no Centro, 88,9%. Em números absolutos, a soja já foi retirada de 2,598 milhões de hectares, sendo que a área total plantada com a cultura nesta safra foi de 2,84 milhões de hectares, a maior já registrada no Estado.

“Importante salientar que Mato Grosso do Sul foi o Estado que apresentou um dos maiores crescimentos na área plantada, algo em torno de 140 mil hectares. Essa expansão se deu em cima de área antes ocupada pela pecuária, portanto não houve desmatamento”, diz o secretário Jaime Verruck, da Semagro.

Safra igual

A colheita vem confirmando a previsão de produtividade em 52,5 sacas por hectares, o que deve perfazer um volume de 8,947 milhões de toneladas a safra. “Nossa grande preocupação foi com relação às condições climáticas, já detectadas pelo Projeto Siga-MS lá atrás, e que de fato se confirmaram em queda de produtividade em alguns pontos do Estado. Chegamos a estimar uma quebra superior a 1 milhão de toneladas”, disse.

Entretanto, o remanescente da cultura tende a apresentar produtividade superior, explicou o secretário. “É uma soja mais tardia que não foi afetada pela estiagem”.

Ano passado foi registrada produtividade de 59,17 sacas por hectares. Caso tivesse se repetido essa produtividade, Mato Grosso do Sul colheria mais de 10 milhões de toneladas de soja neste ano. Mesmo assim, se confirmada uma produtividade superior nesses 10% de lavouras que restam a ser colhidas, o Estado pode repetir a safra recorde do ano passado de 9,5 milhões de toneladas.