Detran Mais de mil pessoas negociaram dívidas no primeiro mês de parcelamento do Detran Todas as taxas relacionadas a veículos poderão ser parceladas

O primeiro mês de parcelamento de dívidas de veículos junto ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) teve um saldo de 1.204 operações efetivadas.

A princípio, as cabines foram instaladas em Campo Grande na sede do Detran-MS, saída para Rochedo. Na segunda semana o atendimento foi estendido para a agência do Pátio Central. Atualmente, o serviço está disponível também em dez outras unidades localizadas em Despachantes da Capital.

No interior, o parcelamento pode ser feito em Amambai, Bonito, Coxim, Dourados, Naviraí, Sidrolândia e Três Lagoas, sendo que a previsão é que até o começo de 2019 todo o Estado disponha do serviço.

Serviço Campo Grande

Mario Correa dos Santos – Avenida Guaicurus, 4181, Jardim Colibri

Carlos Baracho Montenegro – Rua Antônio Nercino Montenegro,53, Vila Albuquerque

Altair Ferreira Soares– Rua João Rosa Pires,838, Centro

Luiz Abel de Almeida – Rua Dona Consuelo Muller,94, Coronel Antonio

Despachante Lemes e Vilela – Rua São Borja,40, Vila Rica

Despachante Messias Prado Ltda– Rua Maranhão,104, Vila Rica

Roberto Barros de Oliveira – Rua Anhandui, 73, Centro

Trevo Despachante – Avenida Raquel de Queiroz,3091, Conjunto Aero Rancho

Despachante Aguia Ltda – Avenida Tamandaré, 3015, Vila Planalto

Despachante Emplac – Rua Antonio Mena Gonçalves,119, Vila Gomes

Serviço no Interior

Amambai – Despachante Satelite – Rua da República, 410, Centro

Bonito – Despachante Bonitense Ltda – Rua Antônio Alei, 127, Jardim Andrea

Coxim – Despachante Alaíde Nery Paya – Rua Joaquim Cardeal de Souza, 481, Bairro Flávio Garcia

Dourados – Douracred – Rua Caiobá, 1353, Centro

Naviraí – Despachante Cristal, Rua Aparecido Rosa, 30, Centro

Naviraí – Despachante Alfa, Rua México, 80, Centro

Sidrolândia – Despachante Rodrigo – Rua São Paulo, 1335, Centro

Três Lagoas – Handrei Despachante MS – Rua Elmano Soares, 271, Centro

Todas as taxas relacionadas a veículos poderão ser parceladas. Para isso, o usuário poderá utilizar-se de até três cartões de crédito, caso haja necessidade para atender o limite de cada um.

De acordo com o diretor-presidente do Detran, Roberto Hashioka Soler, o serviço irá facilitar aos proprietários de veículos na quitação de seus débitos. “Importante ressaltar que no parcelamento serão cobrados os encargos financeiros do cartão, cabendo a cada um analisar sua decisão”, conclui.

O presidente afirma também que já existe o processo de credenciamento de uma nova empresa que também vai atuar no parcelamento.

Para atender a essa demanda, de acordo o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) em seu artigo 12 da portaria 149 de 2018, o credenciamento é exclusividade do Departamento Nacional cabendo aos órgãos e entidades executivas de trânsito firmarem, sem ônus, parecerias técnico operacionais para viabilizar o pagamento parcelado de débitos relacionados à veículos.