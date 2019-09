Frigoríficos Mais dois frigoríficos de MS são habilitados a exportar carne à China

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) divulgou nota informando que mais 25 plantas frigoríficas brasileiras estão habilitadas a vender carnes para a China, sendo duas de Mato Grosso do Sul: uma de Rochedo e outra de Iguatemi. Portanto, o número de plantas habilitadas a exportar carnes para a China passa de 64 para 89 em todo o país.

Dos novos estabelecimentos habilitados, 17 são produtores de carne bovina, seis de frango, um de suíno e um de asinino. As negociações foram conduzidas pelo Mapa, pelo Ministério das Relações Exteriores e pela Embaixada do Brasil na China. O Ministério garante que as empresas já podem exportar imediatamente.

Conforme o Mapa, Mato Grosso do Sul já tinha 29 plantas habilitadas a exportar carnes para diversos países. De janeiro a agosto deste ano o Estado vendeu US$ 648 milhões de carnes bovina e de aves para o exterior, sendo o quarto e o sexto principais produtos da lista de exportações, respectivamente.