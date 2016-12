Segurança Mais R$ 14,1 milhões em viaturas e equipamentos para a segurança pública são entregues em MS

O governador Reinaldo Azambuja e o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, entregam nesta terça-feira (20) às 10 horas da manhã, na Praça Ary Coelho, em Campo Grande, mais R$ 14,1 milhões em viaturas, armas e equipamentos para a Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

Esta é a terceira etapa de entregas do MS Mais Seguro, o maior programa da segurança pública, já lançado no Estado. Serão entregues mais 45 viaturas 4 rodas para a Polícia Militar, sendo 17 do Ministério da Justiça e Cidadania, oriundas da contrapartida da cedência de policiais para os Jogos Olímpicos do Rio de 2016.

Também serão entregues 60 armas para a Polícia Civil e para o Corpo de Bombeiros, 15 Unidades de Resgate e 24 veículos Auto-Salvamento, sendo 2 deles também legado dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos. A entrega soma R$ 14.195.860,30.

Os recursos já aplicados no Programa MS Mais Seguro ultrapassa R$ 32,1 milhões, sendo que na primeira etapa foram R$ 6,8 e na segunda R$ 11,1 milhões para equipar e modernizar a segurança pública, atendendo assim uma das principais necessidades das forças de segurança e da população sul-mato-grossense, destinatária dos serviços prestados.

O total de investimentos no “MS Mais Seguro” ultrapassa R$ 96,6, sendo R$ 78,8 milhões em recursos próprios, R$ 1,6 milhão de emendas parlamentares estaduais e R$ 15,9 milhões provenientes do Governo Federal, por meio Ministério da Justiça e Cidadania, que serão investidos na modernização do sistema de radiocomunicação das polícias e bombeiros do Estado. (Com assessoria).