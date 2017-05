Governo Mais R$ 7,6 milhões serão investidos em obras na infraestrutura de MS

Dando continuidade ao maciço investimento que vem sendo realizado na infraestrutura de Mato Grosso do Sul, o Governo do Estado por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) lançou duas licitações e publicou mais três resultados, que totalizam investimentos de R$ 7,6 milhões em obras. As publicações podem ser conferidas na página 36 do Diário Oficial desta terça-feira (16.5).

As licitações lançadas destinam-se a implantação e pavimentação da rodovia MS-347 num trecho de 3,74 quilômetros, entre o município de Dois Irmãos do Buriti e o frigorífico. O valor estimado da obra é de R$ 5,3 milhões. Já o segundo edital, prevê investimentos de R$ 201,6 mil para construção de uma ponte de madeira sobre o córrego Lajeado, na MS-447, em Aquidauana. As tomadas de preço acontecem nos dias 16 de maio e 1º de junho respectivamente.

Já as licitações que tiveram seus resultados divulgados totalizam investimentos de R$ 2.065.581,22 milhões em obras de infraestrutura urbana e civil. A primeira refere-se à adequação do prédio do Conselho Estadual Antidrogras (Cead), na Capital. Para a reforma serão disponibilizados R$ 575 mil. Já os resultados para infraestrutura urbana são destinados aos municípios de Rio Negro e Sonora que juntos receberão R$ 1,5 milhão para pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais. Tais investimentos fazem parte do pacote de 31 obras de infraestrutura urbana, que contemplarão 24 municípios e serão executados em parceria com emendas parlamentares federais. Os investimentos chegam a R$ 26,5 milhões.