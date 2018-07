Tempo Mais um dia de tempo seco em Mato Grosso do Sul

Foto: Denilson Secreta

O ar frio que atuou nas regiões Pantaneira e Sul perde força e as temperaturas nessas regiões

devem subir. Nas demais áreas segue a atuação da massa de ar seco com sol entre poucas nuvens em todas

as regiões.

A umidade relativa do ar varia de 90% a 20% e as temperaturas ficam entre 16°C a 33°C nesta sexta-feira (26.7). As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec). Confira o mapa.