ECONOMIA Mais um grupo empresarial alimenta o progresso em Maracaju Com eficiência, gestão de resultados prepara município para o futuro e atrai investimentos

Maurílio Azambuja e empresários atacadistas Foto: Divulgação

Com a previsão de gerar mais de 400 empregos diretos e indiretos e investimentos de R$ 7 milhões, o Fogo Atacadista, do grupo JChagas, escolheu Maracaju para mais uma etapa de expansão. Na segunda-feira, 15, o prefeito Maurílio Azambuja (MDB) e o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Frederico Felini, receberam o diretor-proprietário Fábio Chagas e parte da equipe técnica do grupo.

Pesaram na escolha fatores fundamentais para o empreendimento e prioritários para os investidores, sobretudo o potencial econômico da região e a política publica de fomento aos negócios implantadas na gestão de Maurílio Azambuja. O empresário apresentou ao prefeito o projeto desta que será a sexta loja do Fogo Atacadista. A planta projeta uma área construída de seis mil metros quadrados e instalações ajustadas ao perfil progressista da cidade e às exigências de sua população.

Com 90 empregos diretos e cerca de 400 indiretos, o prefeito maracajuense dimensiona o investimento pelo seu significativo valor social e o efeito multiplicador que dá mais um impulso à economia local. “Queremos construir sempre parcerias com essa vocação e dar aos investidores as condições adequadas para plantar seus empreendimentos. Maracaju é um município que garante retorno a quem investe. E o nosso governo e a nossa equipe trabalham com esse pensamento”, afirmou Maurílio.

Com sede em Naviraí, o Fogo Atacadista está presente em vários municípios, entre os quais Itaquirai, Eldorado, Mundo Novo, Jacareí, Japorã, Iguatemi, Tacuru, Sete Quedas, Juti, Caarapó, Amambai, Ivinhema, Deodápolis, Ipezal, Glória de Dourados, Fátima do Sul, Vicentina, Novo Horizonte do Sul, Angélica, Bataiporã, Nova Andradina. Na sua planilha de expansão estão incluídos ainda Paranhos, Coronel Sapucaia e Aral Moreira.

A loja de Maracaju deve começar a ser construída dentro de 40 dias e deve entrar em operação antes do final do ano. Maurílio Azambuja elogiou Fábio Chagas pela visão empreendedora e disse que a cidade já os acolheu de braços e corações abertos. Preparar Maracaju para o futuro é um dos principais focos da sua administração, mediante investimentos em saúde e educação de qualidade, pavimentação, combate ao déficit de moradias, modernização urbana, desburocratização e providências em logística, transporte e políticas de fomento.