Morte por dengue Mais um município do MS registra caso de morte por dengue

Os casos de mortes por dengue continuam sendo registrados em Mato Grosso do Sul. Nesta quarta-feira (5), um idoso de 81 anos, foi o 23º vítima da dengue, colocando o município de Amambai, a 352 km da Capital, na lista de cidades com essa notificação.

De janeiro até agora, nove cidades registraram óbitos pela doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. O primeiro caso aconteceu na Capital, em 27 de janeiro, uma idosa de 72 anos, que continua sendo o município com maior número de mortes, com oito no total.

Em segundo lugar está Dourados, a 225 km da Capital, com seis morte e Três Lagoas registrou a terceira morte em março, sendo outra idosa de 79 anos. As cidades citadas pelo boletim, com um óbito cada, são Maracaju, Ponta Porã, Corumbá, Costa Rica e Coxim.

Com os casos, onde a maioria são idosos e mulheres, mesmo com a trégua nas chuvas, os cuidados básicos para prevenção da doença não podem parar. Os idosos também devem procurar uma unidade de saúde com o mínimo de sintomas da doença.