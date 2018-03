Mais um roubo; homem deixa chave no contato ladrÃµes a pÃ© roubam picape

Cênsul Assaf Trad Mais um roubo; homem deixa chave no contato ladrões a pé roubam picape 'Um dos criminosos estavam armados'

Rapaz de 27 anos teve o carro roubado enquanto ajudava a colega a trocar o pneu do automóvel dela. O caso aconteceu na madrugada de hoje, sexta-feira (16), na Avenida Cônsul Assaf Trad, em frente ao cemitério do Cruzeiro, no Bairro Parque Novos Estados, região norte de Campo Grande.

Conforme boletim de ocorrência, a vítima percebeu que o pneu do carro da colega estava baixo e estacionou para ajuda-lá a trocar. Ao descer da picape Saveiro, o rapaz deixou a chave na ignição. Dois homens que seguiam a pé se aproximaram e ofereceram ajuda, mas os amigos dispensaram.

A vítima, então, se afastou do carro para buscar o triângulo e ao retornar foi surpreendida pelos suspeitos, um deles armado, que entraram na picape e fugiram.