Maisa Maisa contesta edição de áudios em que supostamente foi xingada por Raul Gil Segundo a apresentadora, além de serem falsas, as matérias eram oportunistas por terem a intenção de ganhar cliques.

Maisa Silva, 16, fez um vídeo comentando sobre uma suposta declaração de Raul Gil em que ele a chamava de "bostinha".

Nesta quinta (22) alguns veículos noticiaram que o apresentador havia falado para um grupo de fãs, enquanto saía de uma churrascaria, sobre o mal entendido entre ele e a jovem durante o Teleton. Na ocasião, enquanto Raul Gil falava sobre o presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), Maisa precisou interrompê-lo, segundo ela, por ordens do diretor.

As matérias recentes mencionavam áudios e vídeos gravados sem que o apresentador soubesse. "Ela entrou e a criançada não parava de falar 'vovô Raul, vovô Raul'. Queriam que eu continuasse no palco. [...] Aquela bostinha, se não fosse por mim, não existia", teria dito o apresentador.

No vídeo publicado por Maisa na noite desta quinta, ela afirma que a frase foi tirada do contexto original e que, na verdade, Raul Gil mencionava comentários que alguns de seus seguidores estavam fazendo sobre ela. A apresentadora teve acesso aos áudios mencionados pelas reportagens e os exibiu como prova.

"Ele só estava reproduzindo o que estavam falando de mim nas redes sociais dele. Ele estava contando para as pessoas os comentários que fizeram sobre mim e eles usaram isso", diz ela no vídeo.

Nas redes sociais, Raul Gil Júnior, filho do apresentador, disse ter se sentido triste com a polêmica. "Engraçado que nada se fala a respeito desse mesmo homem que agora está sendo apedrejado e crucificado, o quanto ele já ajudou e deu inúmeras oportunidades ao longo do seu trabalho, transformando famílias, como a da própria Maisa. Meu pai nunca diria algo que a desqualificasse."

Segundo a apresentadora, além de serem falsas, as matérias eram oportunistas por terem a intenção de ganhar cliques. "O Raul Gil me ligou, pediu desculpa. Olha só! Em que momento ele tinha que me pedir desculpas? Momento nenhum, e, sim, esses jornalistas oportunistas, que fizeram de má fé."

Maisa acrescentou que sua relação com Raul Gil é saudável e respeitosa e que os dois não haviam brigado ou discutido em momento algum. "Eu comecei no programa dele quando tinha 3 anos de idade, na Record. [...] É um programa muito respeitado pelas famílias. Tem muita tradição. Agora, vocês acham mesmo que o Raul ia falar isso de mim? [...] Eu e o Raul Gil temos uma relação desde que eu era um 'pitoquinho'."

A boa relação entre os colegas de emissora foi reforçada por Raul Gil Júnior. Segundo ele, o pai ama e se orgulha de Maisa, principalmente por tê-la visto crescer profissionalmente começando em seu programa. Sobre a polêmica do Teleton, Raul teria ficado espantado com os ataques à jovem.

Procurado pela reportagem, Raul Gil não se manifestou até a publicação deste texto.

"Eu, que tenho uma carreira de vários anos, já fui alvo de muitas fake news. Só que antes a gente chamava de fofoca mesmo, ou de boato. [...] Já não bastasse as fofocas da escola, que as pessoas fazem uma sobre as outras, os adultos resolveram brincar de fofoquinha. Mas estão usando isso no jornalismo. Olha o absurdo de não superar a fase do Ensino Médio", disse Maisa.