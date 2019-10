FAMOSA Maisa Silva cobra R$ 800 mil para "começar diálogo" para fazer campanha publicitária Quanto custou o 'merchan' de Maisa na Globo?

Foto: Divulgação

Carismática e engajada em causas como feminismo e direitos da população LGBT, a apresentadora Maisa, do SBT, é a nova queridinha do mercado publicitário. Se uma marca quer vender aos jovens, recorre à garota de 17 anos.

Ela anuncia refrigerante, aparelho de celular, absorvente e roupa. Na semana passada, a estrela mirim do SBT foi a responsável por fazer a Globo quebrar um dogma: ela esteve no programa de Ana Maria Braga para divulgar um produto de cabelo.

Um “merchan” comum, de cerca de trinta segundos, no matinal de Ana Maria custa R$ 285 mil (preço de tabela, que pode ser negociado por menos da metade). Ocorre que Maisa ficou nove minutos e 26 segundos no ar. De acordo com fontes do mercado, a ação rendeu à Globo, no mínimo, R$ 1,6 milhão. Maisa, por sua vez, tem motivos para sorrir de cabeça para baixo: ela não cobra menos de R$ 800 mil por campanha publicitária.

Fonte: Veja.