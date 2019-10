Maksoud Maksoud ressalta a bandeira da educação para o desenvolvimento social

Por: Assessoria de Imprensa do Vereador

Vereador mais jovem da atual legislatura, William Maksoud sempre se mostrou atuante e sensibilizado quando o assunto é educação.

“Tenho orgulho em dizer que levanto a bandeira da educação porque acredito que só assim criaremos um futuro melhor para nossa cidade e nosso povo. Minha ideia é que os projetos de educação dêem sentido de pertencimento à comunidade escolar- ensinar que aquilo é seu, nosso, e é preciso aprender a cuidar pois assim aprende-se a cuidar da escola, da praça, de tudo”, explicou Maksoud.

Dentre os projetos de lei do parlamentar, os mais recentes na área de educação são: o que institui nas escolas municipais a presença de profissionais de psicologia para atendimento das crianças com deficiência e; o projeto que trata da obrigatoriedade das escolas ministrarem treinamento para simulação de evacuação em casos de incêndio.

Alguns dos principais Projetos de Lei na área de Educação:

Projeto Lei Legislativo n. 8.720/17, de 18/10/2017

Institui nas Escolas Municipais de Campo Grande–MS, a presença de Profissionais de Psicologia para atendimento das crianças com deficiência.

Projeto Lei Legislativo n. 8.852/18, de 07/03/2018

Autoriza o Poder Executivo a adquirir e instalar Lousas Digitais nas escolas da rede municipal de educação de Campo Grande e dá outras providências.

Projeto Lei Legislativo n. 9.215/19, de 20/02/2019

"Implementa na rede de Educação Infantil do município de Campo Grande o projeto "ESCOLA QUE CUIDA" e dá outras providências.”

Projeto Lei Legislativo n. 9.233/19, de 01/03/2019

Dispõe sobre a obrigatoriedade das escolas da rede pública e privada de ensino ministrarem treinamento adequado ao corpo docente, aos funcionários e aos alunos, para simulações de evacuação em casos de incêndio.

Projeto Lei Legislativo n. 9348/19, de 15/05/2019

Autoriza o Executivo Municipal a instituir o “Programa Aprimorando Talentos” que estabelece práticas no atendimento aos alunos com altas habilidades/superdotação em instituições da Rede Municipal de Ensino no município de Campo Grande-MS.