Bairro Monte Castelo Malote e motocicleta são roubados por dupla em Palio Polícia ainda procura por autores

Dois motociclistas foram roubados por uma dupla a bordo de um veículo Palio, de cor verde, com placas de São Paulo, no início da tarde desta segunda-feira, na Avenida Júlia Maksoud, no Bairro Monte Castelo, em Campo Grande. Foram levados um malote de dinheiro e uma das motocicletas. A polícia tenta localizar os autores do roubo.

O condutor de uma das motocicletas, transitava pela via quando foi fechado pelo condutor do veículo Pálio, que seguia no sentido contrário. Funcionário de um posto de gasolina localizado na Rua Canaã, próximo ao local do furto, ele carregava um malote de dinheiro até outro posto da mesma empresa, localizado na Rua 14 de Julho.

Conforme o funcionário de um condomínio próximo, ao ser fechado pelo carro, o condutor da moto caiu e um moto entregador parou para ajudá-lo. Neste momento, o passageiro do carrou desceu, apontou uma arma contra o homem que havia parado para auxiliar o acidentado e fugiu com sua moto. O condutor do Palio também fugiu levando o malote de dinheiro.

O gerente do posto de gasolina esteve no local e preferiu não se identificar. No entanto, confirmou que o motociclista transportava uma quantia considerável de dinheiro no malote furtado. As vítimas tiveram apenas ferimentos leves.