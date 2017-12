Maluf deixa sede da PF em SP e segue para cumprir pena na Papuda Deputado saiu em uma Pajero preta, escoltada por viatura da PF, e usava bengala

Foto: © Stringer . / Reuters

O deputado Paulo Maluf (PP-SP), de 86 anos, deixou a sede da Polícia Federal (PF) em São Paulo, nesta sexta-feira (22), por volta das 11h, em direção ao Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília (DF).Ele saiu em uma Pajero preta, escoltada por viatura da PF, e usava bengala, conforme informações do portal G1.

O deputado se entregou na última quarta-feira (20), para começar a cumprir imediatamente, em regime fechado, a pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de prisão, após ser condenado, em maio, pelo crime de lavagem de dinheiro.

A determinação foi do ministro do Supremo tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin. O advogado de Maluf, Antônio Carlos de Almeida Castro, o "Kakay", entrou com recurso no STF, para tentar reverter a decisão, mas a presidente da Corte, ministra Cármen Lúcia, negou o pedido. A defesa alega que o político está com a saúde debilitada.Na Papuda, segundo O Globo, o deputado deve ocupar o bloco V, da Ala B, do Centro de Detenção Provisória (CDP), uma espécie de setor VIP da penitenciária, destinado a políticos, policiais e idosos.

Embora a Subsecretaria do Sistema Penitenciário não tenha confirmado, é possível que o deputado passe a ocupar uma cela individual, equipada com com vasos sanitários, na mesma na área onde já estão o ex-ministro Geddel Vieira Lima e o ex-senador Luiz Estevão.

"Ali as pessoas têm um pingo de dignidade. Uma cela com vaso sanitário é fundamental. Ele (Maluf) não poderia ficar numa cela com 'boi' - um buraco no chão. Ele não consegue agachar", explicou Kakay.