Outubro Rosa Mamografias e preventivos podem ser agendados gratuitamente na UCDB

Carreta durante o atendimento realizado no ano passado

A carreta do Hospital do Amor vai estar no dia 8 de novembro, das 7h30 às 17h, no estacionamento do bloco A da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) para a realização de mamografias e preventivos gratuitos, previamente agendados na Clínica-Escola UCDB pelo telefone (67) 3312-3705. Podem participar mulheres de toda a comunidade local. A organização do evento é das professoras Úrsula Vilella Andrade e Eliny Salazar.

Segundo uma das organizadoras, professora Úrsula, na data só serão atendidas as pessoas que efetuaram o agendamento pelo telefone. “São 49 vagas para a realização de mamografia, destinado exclusivamente para mulheres entre 40 e 69 anos e 80 vagas para realização de preventivo, destinado para mulheres de 25 a 65 anos”, explica.

Paralelamente ao atendimento das mulheres, os homens também serão convidados a participarem de uma palestra com um urologista e poderão ainda agendar exame de sangue PSA (Prostate-Specific Antigens), ou popularmente chamado de exame da próstata.

Serviço:

Exames de mamografia e preventivos para as mulheres e palestras para os homens

Data: dia 08 de novembro

Horário: das 7h30 às 17h

Local: Estacionamento do Bloco A na UCDB – Avenida Tamandaré, 6.000

Agendamentos ou informações: (67) 3312-3705 na Clínica-Escola UCDB