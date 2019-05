Philippe Coutinho Manchester United, Chelsea e PSG querem a contratação de Philippe Coutinho, diz jornal

As principais ligas do futebol europeu chegaram ao fim e o mercado de transferências ganha força. Em Barcelona, o nome de Philippe Coutinho aparece nas manchetes dos principais sites e jornais, que apontam que o jogador pode deixar o clube na próxima temporada. De acordo com o jornal "El Mundo Deportivo", clubes como Manchester United, Chelsea e Paris Saint-Germain estão de olho no brasileiro.

Philippe Coutinho está com a seleção brasileira que disputará a Copa América no Brasil. Ainda de acordo com a publicação, o United precisa dar uma reposta aos seus torcedores após ficar fora da próxima edição da Liga dos Campeões. Porém, este fator pode dificultar a chegada do jogador brasileiro.

Ainda na Inglaterra, o Chelsea aguarda um recurso em que pede a anulação da punição que recebeu da Fifa. Por conta de suposta irregularidade na contratação de jovens, a entidade proibiu o clube de contratar jogadores nas próximas duas janelas. Em Paris, outro interessado é o PSG. O clube avalia a manutenção do elenco para 2019/20, além da permanência de Neymar, para tentar investir em Coutinho.

Coutinho chegou ao Barcelona em janeiro de 2018, depois que o clube pagou ao Liverpool € 163 milhões (R$ 721 milhões). Em campo, o brasileiro não teve o mesmo desempenho do que na Inglaterra, foi criticado e entrou em polêmica com torcida e imprensa ao colocar os dedos no ouvido para comemorar um gol contra o Manchester United, na Liga dos Campeões.