Veterinário Francisco Mandato do Veterinário Francisco tem recebido apoio frequente Campo Grande é uma cidade em franco desenvolvimento, polo permanente de atração de recursos, de grandes empreendimentos que geram emprego e renda.

Por: Assessoria de Imprensa do Vereador

Campo Grande é uma cidade em franco desenvolvimento, polo permanente de atração de recursos, de grandes empreendimentos que geram emprego e renda.

“Estamos sempre atentos aos problemas da cidade”, destacou o Vereador Veterinário Francisco Gonçalves de Carvalhos, campo-grandense de nascimento, cujo mandato tem recebido apoio frequente de todos os segmentos da sociedade.

Desde que assumiu a cadeira de Vereador, Veterinário Francisco tem buscado legislar com a efetiva participação da comunidade através de sugestões, que posteriormente são transformados em indicações e encaminhados ao Gabinete do Prefeito.

Como está o seu bairro? Se você quer solicitar serviços de tapa-buracos, limpezas de terrenos, iluminação de ruas e praças, poda de árvore, pedido de sinalização de ruas e avenidas, basta entrar com contato com o Gabinete do Parlamentar.

Patrolamento, encascalhamento e compactação de rua, redutor de velocidade, reforço nas rondas policiais, colocação de placa de identificação de ruas, e manutenção de bueiros, entre outras reivindicações.

Você pode encaminhar a sugestão, estabelecer contato direto com o Veterinário Francisco pelo Whatsapp 99906-4077.