TEMPO Manhã abafada e dia chuvoso em grande parte de MS Confira o clima para terça-feira (28) na Capital e interior

Foto: Tero Queiroz

O sol aparece intensamente, com clima abafado nessa manhã em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, o clima para esta terça-feira (28), terá céu nublado com previsão de chuva para todas as regiões do Estado, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na Capital, pode chover a tarde e a noite. A mínima será de 20°C e a máxima de 32°C.

Sonora, São Gabriel do Oeste, Rio Verde de Mato Grosso, Figueirão e Pedro Gomes, podem ter pancadas de chuva a tarde e a noite. A temperatura ficará entre 19°C e 34°C. Corumbá, Miranda, Aquidauana e Porto Murtinho, terão mínima de 22°C e máxima de 34°C, com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia.

Dourados, Ponta Porã, Amambai, Antônio João e Caarapó, a previsão é de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. A mínima será de 17°C e a máxima não deverá passar dos 29°C.