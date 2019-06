CLIMA Manhã continua fria em MS, temperaturas sobem em algumas regiões Confira como fica o tempo nessa sexta-feira (28) em todo o Estado

Sexta-feira amanheceu com céu nublado em Campo Grande Foto: Henrique Kawaminami/Campo Grande News

Hoje (28), a manhã é fria na Capital de Mato Grosso do Sul. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de céu parcialmente nublado, sem previsão de chuva. A mínima em Campo Grande é de 13°C e a máxima não passará dos 32°C.

Três Lagoas, Cassilândia, Santa Rita do Pardo, Selvíria e Paranaíba, terão dia de céu parcialmente nublado, com névoa baixa nessa sexta-feira, as mínimas nessas regiões serão de 18°C. Pode chover nessas regiões.

Dourados, Ponta Porã, Rio Brilhante, Naviraí, Bela Vista, Mundo Novo, Nioaque e Jardim, terão céu parcialmente nublado e nevoeiro no período da manhã. À tarde o tempo abre e haverá predomínio de sol. A máxima será de 31°C.

Pedro Gomes, Figueirão, Sonora e São Gabriel do Oeste, a máxima será de 33°C. Aquidauana, Corumbá, Miranda e Porto Murtinho, de 34°C. O tempo também será de céu parcialmente nublado com névoa úmida em todas as cidades. Pode chover nas regiões baixas do Pantanal sul-mato-grossense.