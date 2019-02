CLIMA Manhã é de céu nublado com previsão de chuva a tarde em algumas regiões Previsão para esta quinta-feira (21)

Foto: Geone Bernardo

Hoje, quinta-feira (21), dia amnheceu abafado com sol entre nuvens, clima bastante parecido com os demais dias da semana anteriores. A alta umidade do ar e calor, criam chances de pancadas de chuva em todo Mato Grosso do Sul.

A umidade relativa no Estado pode variar entre 95% e 35% e as temperaturas possuem estimativas de variação entre de 20°C a 36°C.

Segundo previsão do Cemtec/MS, na Capital, a mínima será de 21ºC e máxima de 32ºC. A tarde, pode chover na capital sul-mato-grossense.

Dourados e Ponta Porã terão mínimas de 21ºC, mas o calor deve ser mais forte na cidade douradense, com máxima de 35ºC.

Na região Leste, céu parcialmente nublado e previsão de pancadas de chuva. Temperatura oscila entre 22ºC e 35ºC em Três Lagoas. O sol deve aparecer às 5h32 e o poente, às 18h11.

Veja no mapa outras previsões: