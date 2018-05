Temperatura Manhã fria na Capital com previsão de geada em MS "Na Capital, dia claro com máxima de 25ºC"

Foto: Reprodução

Hoje, terça-feira (22) amanhece com temperatura na casa dos 9.1ºC em Campo Grande, mas a previsão para o dia de hoje em Mato Grosso do Sul é de sol, tempo claro, temperaturas em elevação com máxima de 27ºC. Porém, as noites serão frias. Há possibilidade de geada no extremo sul do Estado ao amanhecer, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Com o predomínio de céu claro, o aumento das temperaturas e a atuação da massa de ar seco no Estado, são esperados baixos valores de umidade relativa do ar, principalmente no leste e nordeste de MS. Na Capital, dia claro com máxima de 25ºC e umidade relativa do ar mínima entre 80% e 35%.

Em Tacuru, Dourados e Ponta Porã, as máximas serão de 24ºC, em Ribas do Rio Pardo, Paranaíba, Selvíria e Costa Rica 25ºC, em Aquidauana, Corumbá, Miranda e Porto Murtinho 26ºC, em Camapuã, Sidrolândia e São Gabriel do Oeste 27ºC.