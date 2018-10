Clima Manhã quente e pancadas de chuva a tarde é previsão desta quinta-feira "A umidade relativa do ar atinge 95%"

Quinta-feira (4.10) com temperaturas mais amenas, especialmente no Leste de Mato Grosso do Sul, com a entrada da massa de ar frio. Esta frente fria também passa pelas regiões Sul e Sudoeste do Estado onde os termômetros registram queda significativa das temperaturas.

Nas demais regiões o tempo permanece instável e com pancadas de chuva, principalmente, no período da tarde.

A umidade relativa do ar atinge 95% e as temperaturas ficam entre mínima de 15ºC e máxima de 36ºC com ventos fracos a moderados com rajada. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Confira o mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec).