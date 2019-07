CLIMA Manhã quente sem previsão de chuva em MS Confira como fica o clima para essa terça-feira (02) na Capital e interior

Frente do 20º Regimento de Cavalaria Blindado de Campo Grande Foto: Tero Queiroz

Manhã de calor em 60% de Mato Grosso do Sul, em algumas regiões, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura pode alcançar os 34°C, nessa terça-feira (02).

Campo Grande, registrou madrugada de 17°C, mas logo pela manhã ao nascer do Sol, o calorão voltou. A Capital terá céu parcialmente nublado no período da manhã. A temperatura máxima poderá chegar aos 30°C e a umidade relativa do ar ficará entre 30% a 75%.

Costa Rica, Chapadão do Sul, Cassilândia, Paraíso das Águas, Três Lagoas e Paranaíba terão dia quente, nessas regiões as temperaturas podem atingir a casa dos 34°C. A umidade do ar ficará entre 25% a 75%.

Dourados, Ponta Porã, Antônio João, Bela Vista, Amambai e Naviraí, o dia fica parcialmente nublado. A temperatura máxima será de 31°C, nessas localidades.

Aquidauana, Miranda, Corumbá e Porto Murtinho, registram máxima será de 32°C. O céu ficará parcialmente nublado e com névoa úmida. Não há previsão de chuva para MS nessa terça-feira.