Clima Manhã será nublada com previsão de pancadas de chuva em MS

Foto: Edemir Rodrigues

Em Mato Grosso do Sul, a quinta-feira (22.11) será de tempo parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde.

A umidade relativa do ar mínima será de 45% e as temperaturas variam de 18ºC a 33ºC com ventos fracos as moderados com rajadas. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).