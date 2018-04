Manifestantes bloqueiam 3 rodovias em MS

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) acompanha o fechamento de três rodovias federais em Mato Grosso do Sul.

Os bloqueios tiveram início às 6h e de acordo com a PRF deve gerar transtornos para quem trafega nessas estradas.

As interdições estão acontecendo no quilômetro 442 da BR-262, no trevo de acesso ao município de Dois Irmão do Buriti, no quilômetro 104 da BR-163, na saída de Naviraí para Mundo Novo e também no quilômetro 136 da BR-267, nas proximidades da Casa Verde entre Nova Alvorada do Sul e Bataguassu.

De acordo com a PRF, acredita-se que os protestos estejam sendo organizados por integrantes do MST (Movimento Sem Terra). Não se sabe até o momento quais são as reivindicações.

A sugestão da polícia é o adiamento das viagens para o período da tarde, onde a expectativa é que as vias já estejam liberadas.