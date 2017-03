Previdência Manifestantes contra Reforma bloqueiam rodovias de 4 cidades em MS

Protestos contra a reforma da Previdência interditam quatro rodovias federais na manhã desta sexta-feira (31) em Mato Grosso do Sul.

De acordo com o porta voz da PRF (Polícia Rodoviária Federal), os bloqueios são em Sidrolândia, Três Lagoas, Sonora e Corumbá.

Em Sidrolândia, a 20 km de Campo Grande, a manifestação segue o modelo “pare e siga” na BR-060. Ou seja, a pista é aberta a cada uma hora.

Em Três Lagoas, foi fechada a BR-262, na altura do km 92. No município de Sonora, foi fechado o km 837 da rodovia 163. A liberação dos veículos será a cada meia-hora. Em Corumbá, a interdição é no km 778 da BR-262.

Desde o dia 15 de março são realizados protestos - com fechamento de rodovias, interdição do Centro da Capital e acampamento em frente à casa de parlamentares da bancada federal - contra a reforma. A PEC (Proposta de Emenda à Constituição) 287/16 muda as regras para aposentadoria.