ESQUECIDOS Manifesto fecha rua de bairro pedindo melhorias no transporte coletivo Moradores do bairro Chácara das Mansões manifestam nessa manhã

Manifestantes usaram trator para fechar a rua Foto: Marcos Maluf

Cerca de 70 moradores do bairro Chácara das Mansões, que fica a 27 quilômetros do Centro de Campo Grande, fazem manifesto pacífico nesta manhã, segunda-feira (15), pedindo melhorias à circulação dos ônibus coletivos no bairro. Também reivindicam melhorias nas ruas do bairro afastado, que comporta cerca de 2,5 mil habitantes.

O morador Sebastião Rodrigues, explica que é preciso melhorar o horário de passagem do ônibus no local. "Aqui só tem essa linha, que acaba chegando atrasado no meu serviço, tem que passar aqui mais cedo, mas aí passa na minha casa '10m para 6h', acabo chegando 7h40 no serviço, o que me prejudica muito", lamenta o trabalhador.

Manifestante usa tarrafa em poça de água no meio da rua Niquelândia. Foto: Marcos Maluf

Durante manifesto pacífico um trator foi usado para fechar a rua Niquelândia, moradores também usaram tarrafas para protestar contra enormes buracos no meio da via, que com as chuvas, formam grandes poças de água. O ônibus coletivo e um ônibus escolar foram impedidos de passar, com isso, segundo moradores, parte das crianças do bairro, ficam sem aula e também várias pessoas não foram para o trabalho.

Uma viatura da Polícia Militar esteve no local mas logo foi embora. A manifestação durou cerca de duas horas e segundo os manifestantes, o pedido também é para que se concerte o telhado da Escola Municipal Darthesy Novaes Caminha. "O telhado está desabando, estamos fazendo abaixo assinado para pedir que lembrem-se de nós", explicam os manifestantes.