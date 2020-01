Mantida prisÃ£o de policial militar que matou colega na frente de lanchonete

Prisão de policia Mantida prisão de policial militar que matou colega na frente de lanchonete Defesa recorreu pedindo revogação da prisão preventiva

A Vara da Auditoria Militar negou pedido de revogação da prisão preventiva do policial militar Izaque Leon Neves, preso pelo homicídio do colega lotado na Polícia Militar Ambiental Jurandir Miranda. O crime aconteceu no dia 24 de outubro, no bairro Santa Terezinha, em Aquidauana, a 143 quilômetros de Campo Grande.

A defesa ingressou com recurso alegando que que os requisitos para manutenção da prisão cautelar não estavam presentes. Além disso, sustentou que a conduta do militar “não está revestida de ilícito penal ou transgressão disciplinar”, haja vista que o mesmo teria agido em legítima defesa.

Também alegou que suas as condições pessoais são ótimas e fez referência à ficha funcional.Ressaltou ainda ainda que o processo tramita normalmente,sendo que praticamente todas as testemunhas da acusação já foram ouvidas. A defesa pediu a revogação da prisão, substituindo a por medidas cautelares.

No entanto, o juiz Alexandre Antunes da Silva negou o pedido. “O presente pedido não traz em seu bojo elementos novos capazes de desconstituir a decisão que prolatou sua segregação, mantendo-se, ao revés, todos os fundamentos já esposados naquela. Vale destacar que a garantia da ordem pública se faz necessária para evitar reiteração delitiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva também se faz substancialmente imperiosa para proteção de testemunha”, alegou o magistrado em sua decisão.

O crime

Na data dos fatos, Izaque estava em frente a uma lanchonete na região do bairro Santa Terezinha, quando Jurandir passou de moto pelo local e depois voltou vindo em sua direção. Imaginando que pudesse ser agredido, o PM reagiu e sacou a arma, matando o desafeto a tiros.

Após a ação, Izaque fugiu e se apresentou na Corregedoria da Polícia Militar, em Campo Grande. Ele e Jurandir tinham rixa antiga, mas conforme divulgado pelo delegado Jackson Frederico Vale, responsável pelas investigações, em momento algum a vítima fez menção de sacar uma arma contra o autor.

Izaque alegou em depoimento que se sentiu ameaçado pela forma como foi abordado por Jurandir. Testemunhas e familiares dos envolvidos relataram que ambos já haviam sido, inclusive, punidos na Justiça Militar por conta de desavenças e constantes ameaças trocadas. Segundo divulgado pelo delegado, o desentendimento teve início por conta de ciúmes.

Jurandir teria desrespeitado o casamento de Izaque, enviando várias mensagens ao celular da mulher dele. Jurandir acabou tendo um relacionamento com a mulher, motivo pelo qual ela se separou de Izaque. Desde então, a vítima passou a fazer provocações com relação ao fim do relacionamento de Izaque que, obviamente não aceitou. Porém, o PM informou que o crime não teve motivação passional.