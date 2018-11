Maracaju e Chapadão brigam por última vaga na Série A de 2019

O Campeonato Estadual da Série B chega ao fim no próximo sábado (1º) com disputa pelo título e a última vaga na primeira divisão do ano que vem. Já classificado para a Série A, o Aquidauanense agora pensa no título, enquanto Maracaju e Chapadão do Sul entram em campo disputando a segunda vaga.

Os dois jogos estão marcados para as 16h. O Chapadão do Sul recebe o Coxim no estádio municipal, enquanto o Aquidauanense enfrenta o Maracaju no estádio Noroeste, em Aquidauana.