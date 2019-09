UEMS Maracaju encerra hoje processo seletivo para professor com salário de até R$ 8,6 mil O contratado atuará no Campus da universidade pública no interior de MS

Por: TERO QUEIROZ 25/09/2019 às 11:37

Fachada da UEMS em Maracaju Foto: Divulgação A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) encerra hoje, quarta-feira (25) o prazo de inscrição do processo seletivo para contratação de professor de Pedagogia temporário. O candidato deve ter formação em pedagogia e pós-graduação na área da educação, este atuará no Campus de Maracaju, no interior de Mato Grosso do Sul. Contratado, o professor receberá remuneração de R$ 1.191 até R$ 8.698, para o cumprimento de 20 a 30h semanais, dependendo da demanda da instituição. As inscrições podem ser feitas até hoje, das 14h às 22h, na Secretaria da Unidade de Maracaju, localizada na Avenida João Fernandes, nº 2101, centro. Maiores informações podem ser conferidas no edital.