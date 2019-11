Maratona aquática Maratona aquática terá percurso de até 5 km e premiação em dinheiro Disputas serão nas categorias infantil, juvenil, adulto, máster e elite. Prazo de inscrições continua aberto

A prova de maratona aquática é uma das modalidades em disputa do Eco Pantanal Extremo, em Corumbá, a 419 km de Campo Grande. A disputa será no dia 17 de novembro, contará com cinco categorias e distribuirá R$ 11 mil em premiação.

As inscrições podem ser feitas pelo site www.ecopantanalextremo.com.br e custam R$ 60.

Nas categorias infantil (10 a 13 anos), juvenil (14 a 20 anos), adulto (21 a 30 anos) e máster (acima de 31 anos) com distância de 1 km. A largada será às 8h no Rio Paraguai com chegada na Prainha do Porto Geral. Os três primeiros colocados receberão troféus.

Já a categoria elite contará com percurso de 5 km. Pela primeira vez a largada será no rio Paraguai acima e chegada na Prainha. Podem participar qualquer pessoa com mais de 10 anos de idade. A largada está marcada para as 10h. Os vencedores receberão troféus e prêmios em dinheiro.

O Eco Pantanal Extremo chega a sua 6ª edição e também contará com disputas de canoagem, corrida de trilha, stand up paddle, mountain bike e tiro prático.