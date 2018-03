Marcelo Rossi vai a cidade-teatro no Pernambuco onde serÃ¡ a PaixÃ£o de Cristo

Nova Jerusalém Marcelo Rossi vai a cidade-teatro no Pernambuco onde será a Paixão de Cristo 'As cenas serão transmitidas ao vivo e comentadas as afiliadas da Rede Globo'

Padre Marcelo Rossi estará na cidade-teatro de Nova Jerusalém, no município do Brejo da Madre de Deus, Pernambuco, no próximo dia 20 para participar das gravações do especial de TV da Paixão de Cristo, que vai ao ar na Rede Globo na manhã do sábado de Aleluia, dia 31 de março.

No programa, que será transmitido por todas as emissoras afiliadas no Nordeste e Norte, ele fará comentários sobre cenas do espetáculo, explicando o significado de cada passagem para a fé cristã.

Em Nova Jerusalém, o padre Marcelo Rossi ficará hospedado na Pousada da Paixão, que funciona dentro da cidade-teatro, até o dia 22. Paralelo às gravações do especial, o elenco de artistas da Paixão de Cristo estará finalizando os ensaios para a estreia da temporada 2018 do espetáculo que começa no dia 24.

Este ano estão no elenco de convidados os artistas Renato Góes, interpretando o papel de Jesus, Kadu Moliterno (Pilatos), Victor Fasano (Herodes), Tonico Pereira (Anás), Nicole Bahls (Herodíades) e Rita Guedes (Madalena). O papel de Maria, mãe de Jesus, será interpretado pela atriz pernambucana Fabiana Pirro.

As entradas para o espetáculo podem ser adquiridas no site oficial (www.novajerusalem.com.br). Nas compras feitas pelo site, o valor do ingresso poderá ser parcelado em até 12 vezes nos cartões de créditos. Mais informações podem ser obtidas pelo número (81) 3732.1129.