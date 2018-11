Marcos Mendes Marcos Mendes, assessor da Fazenda, sugere que não assumirá cargo na equipe do Bolsonaro

Marcos Mendes, atual assessor especial do ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, sugeriu que não vai assumir cargo na equipe econômica do futuro governo do presidente Jair Bolsonaro.

Já se sabe que a Secretaria do Tesouro vai continuar sob comando de Mansueto Almeida. Para ocupar cargos nessa ala, Paulo Guedes cogitava nomes com o de Mendes, por exemplo.

Em evento do banco BTG Pactual, em São Paulo, Mendes, que participa de uma mesa sobre crescimento econômico, foi convidado a abrir o painel.

Ele respondeu que acreditava que a plateia gostaria de ouvir primeiro quem vai continuar no governo. Dito isso, deu a palavra a Carlos da Costa, ex-diretor do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e membro da equipe de transição de Bolsonaro.

Mais cedo, o futuro ministro da Economia Paulo Guedes escolheu o economista Rubem Novaes para presidir o Banco do Brasil. Na Caixa Econômica Federal, o comando deverá ser confirmado nesta quinta (22) para Pedro Guimarães, como antecipou a Folha de S.Paulo.

Ambos os nomes serão submetidos a Jair Bolsonaro, que deverá fazer as indicações que vêm discutindo com ele desde o início da semana.

VEJA NOMES DA ECONOMIA DE BOLSONARO JÁ CONFIRMADOS

Ministro da Economia

Paulo Guedes

Doutor pela Universidade de Chicago

Economista-chefe do Pactual

Fundador da JGP Investimentos

Fundador da BR Investimentos

Presidente do Banco Central

Roberto Campos Neto

Diretor do Santander

Pós-graduado em economia pela Ucla (Universidade da Califórnia em Los Angeles)

Gerente de carteira da gestora Claritas

Presidente do BNDES

Joaquim Levy

Doutor pela Universidade de Chicago

Diretor financeiro do Banco Mundial

Ministro da Fazenda de Dilma (2015)

Ex-diretor do Bradesco

Secretário do Tesouro de Lula (2003-2006)

Secretário do Tesouro Nacional

Mansueto de Almeida

Cursou Políticas Públicas no MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts)

Técnico de planejamento e pesquisa do Ipea

Consultor privado (2014-2016)

Secretário de Acompanhamento Fiscal de Temer, antes de assumir o Tesouro

Presidente da Petrobras

Roberto Castello Branco

Professor da Fundação Getúlio Vargas

Pós-doutorado pela Universidade de Chicago

Diretor do Banco Central

Diretor e economista-chefe da Vale