BBB 17 Marcos se defende, emissora se pronuncia e BBB vai para grande final após expulsão do médico

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Marcos Harter após ter sido expulso do “BBB 17” na segunda-feira (10), o médico escreveu se pronunciando em relação as acusações de agressão à participante Emilly. Na publicação feita em sua conta na rede social do aplicativo Instagram na manhã desta terça-feira (11), Marcos se retratou pedindo desculpas e afirmou que não teve a atenção de machucar a Gaúcha, por quem segudno Marcos ele sente muito carinho.

O ex-BBB sofreu punição após defensores do direito da mulher e também internautas encurralarem a emissora de TV Globo, afirmando que se não houvesse uma punição a TV estaria sendo conivente com a agressão realizada pelo médico, que teria gritado intimidando a confinada Emilly e também teria apertado seu pulso.

Marcos se defende no texto escrito no Instagran;

"Como todo casal passamos por momentos de alegria, ansiedade, euforia e tensão. Jamais tive a intenção de machucar física ou emocionalmente uma pessoa pela qual nutri tanto carinho e afeto. O programa tem um formato destinado a levar nosso emocional ao limite e consequentemente os nervos à flor da pele. Repito: Jamais tive a intenção de machucá-la ou agredi-la, estou surpreso com tudo que está acontecendo. Peço desculpas a todos os envolvidos, Emilly, sua família, demais participantes e a todo o Brasil" , publicou o médico.

No dia do "tchau"

O apresentador do reality Tiago Leifert, fez o anúncio da expulsão de Marcos Harter logo no início do programa que foi ao ar na noite da segunda-feira (10). "O caso foi concluído agora há pouco e eu gostaria de comunicar a vocês o que a gente decidiu. O ‘BBB’, como vocês sabem, é um programa de entretenimento. A gente faz isso aqui para divertir vocês, só que muitas vezes ele reflete a vida como ela é. Como na vida, as decisões fortes, firmes precisam ser tomadas quando os fatos justificam. Hoje de tarde, a gente recebeu a delegada titular da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, que nos solicitou as imagens das discussões entre o Marcos e a Emilly. A delegada instaurou o inquérito para apurar uma possível agressão física. Com base nesse inquérito, tivemos uma nova conversa profunda com a Emilly, inclusive com exame médico”, pontuou o apresentador.

Leifert continuou: “Desde o primeiro momento, desde que tudo aconteceu, a Globo agiu firmemente, incansavelmente. A gente envolveu advogados, especialistas, psicólogos, conversamos muito para tomar a decisão correta, a decisão justa. Na conversa de hoje, ficaram comprovados indícios de agressão física. No ‘BBB’, agressão gera expulsão, e decisão foi tomada. O Marcos está eliminado do 'BBB 17'. Com isso, a nossa vida aqui tem que continuar. A gente vai declarar Ieda, Emilly e Vivan finalistas do programa daqui a pouco.”

A TV