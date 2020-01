COMÉDIA Marcus Cirillo apresenta seu espetáculo ''Caba Não Mundão'' dia 26, em Campo Grande Chapéu, camisa xadrez, cinto de fivela e bota é assim que o humorista, Marcus Cirillo

Foto: Reprodução

Marcus Cirillo traz seu show “Caba Não Mundão” para Campo Grande no dia 26 de janeiro, domingo, às 19h no Kapital Comedy Club. O espetáculo é o primeiro do projeto Campo Grande Comedy.

Chapéu, camisa xadrez, cinto de fivela e bota é assim que o humorista, Marcus Cirillo sobe nos palcos de todo o Brasil, enaltecendo os costumes interioranos e a cultura caipira. Oito anos rodando o país com o seu humor sem frescura, o paulista promete agradar desde o homem do campo até o da cidade grande.

“Caba Não Mundão” é o novo show que contará uma nova etapa da vida de Marcus. “O pessoal vai ouvir as histórias mais doidas que já vivi, que deram errado, mas que com elas aprendi muito. Esse novo trabalho vai mostrar para as pessoas que mesmo que o mundo esteja de ponta cabeça, elas podem correr atrás dos seus sonhos e que devem aproveitar mais a vida”, afirma Cirillo.

O comediante rodou o Brasil com seu solo “Do Interior Para O Mundo”, projeto que iniciou em novembro de 2017. Com um repertório inspirado em suas experiências de vida, Marcus se apresenta no show como um verdadeiro homem do interior: bruto, parrudo, sistemático e cheio de personalidade. O humorista mostra que existe uma diferença grande entre o que as pessoas da capital pensam, para o que realmente é a realidade vivida no interior.

Campo Grande Comedy

O Campo Grande Comedy, é o projeto que traz à Capital uma nova experiência com apresentações de comediantes locais e nacionais num pub, um domingo ao mês em 2020.

O stand-up apresentado em pub é um formato já aplicado em diversas cidades do país e tem como intenção fazer a junção entre comediantes locais e nacionais aproveitando a proximidade ao público para a realização de apresentações leves e que tragam muitas risadas ao espectador.

SERVIÇO

Marcus Cirillo - "Caba Não Mundão"

Dia: 26 de Janeiro - Domingo - 19h

Local: Kapital Comedy Club – Av. da Capital, 109 – Vila Rica

Valores: R$ 60,00 (Inteira) / R$ 30,00 (Meia) - 2º Lote

VENDAS ON LINE: www.spartaproducoes.com.br

Postos de Venda: Anita Calçados - Av. Mato Grosso, 2.953 / Shopping Campo Grande / Shopping Norte Sul

CLASSIFICAÇÃO: 14 anos - Menores de 14 anos só entram acompanhados de um parente maior de idade.

PRODUÇÃO LOCAL: Sparta Produções – Bruno Damus

Informações: Whatsapp (67) 9 8182-2227