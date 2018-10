Acusações Marido de Perlla nega acusações de traição e revela que espera a saída da esposa Músico disse que apoiou a ida da funkeira para o reality entre outros motivos por dívida de R$ 1,5 milhão para ex-empresário

O músico Cássio Castilhol, marido de Perlla, surpreendeu ao revelar que espera que a esposa seja eliminada nesta roça. “Acho que ela não escapa porque o povo gosta de barraco. O Rafael faz mais confusão que ela. Por isso acho que o Rafael fica”, disse.

Quase pastor, o músico avaliou a participação de Perlla na competição ontem (16): “Com relação em entregar o chapéu para a Luane, ela foi muito generosa, porém achei a atitude muito precipitada porque aquilo ali não é um amigo oculto, é um reality show que vale R$ 1,5 milhão.”

Sobre a traição de Perlla o marido negou que a funkeira tenha sido infiel. “Assisti tudo da Perlla até hoje ali dentro, apesar de quando está bêbada, ela fazer coisas que me deixam chateado, ela não me traiu. Não dormiu com ninguém e não beijou ninguém, eu assisto tudo. As pessoas são covardes com o celular na mão e criam, falam o que querem”, disse Cássio ao UOL.

No dia 6, Stronda contou que rolou um clima entre a artista e o ex-jogador Chulapa: “A Perlla ficou de biquíni na cama dançando com o bundão balançando e o Chulapa já veio. Ele a agarrou, os dois ficaram rolando na cama e caíram no chão juntos. A Perlla tava mamada também. Ele ficou: ‘Meu Deus, que bundão’.”

Castilhol explicou o motivo de ter apagado com a mulher. “Em cada foto tinham 234 comentários insultando e xingando ela”, esclareceu.

Perlla deve 1,5 milhão ao ex-empresário por quebra de contrato, com isso, o marido que nunca apoiou sua entrada no reality se viu obrigado a dar força. “Nunca apoiei antes a ida dela para a ‘A Fazenda’, mas neste ano apoiei. Ela foi também para isso [tentar pagar essa dívida], mas não só por esse motivo”, contou.