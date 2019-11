Flagrante Marido é preso após dar soco em mulher na frente dos policiais Ele se negava a sair da casa da vítima

Caso foi registrado na delegacia de Água Clara Foto: Arquivo

Homem de 31 anos foi preso em flagrante após se negar a sair da casa da mulher e ainda a agredir na frente dos policiais militares no fim da noite de domingo (3). O fato aconteceu em Água Clara, cidade que fica a 193 quilômetros de Campo Grande.

Segundo a vítima, de 29 anos, o marido chegou na casa dela embriagado e agressivo e ela chamou a Polícia Militar. Os policiais encontraram o suspeito sozinho na residência e ele chegou a dizer que só tinha discutido com a mulher.

Em seguida a vítima chegou na casa e contou que o homem estava agressivo e descontrolado e que ela só queria que ele saísse da residência com os pertences dele. Neste momento ele a agrediu com um soco no rosto, na frente dos policiais, e então foi contido.

O suspeito ainda resistiu à prisão, mas acabou detido em flagrante e encaminhado para a delegacia, onde foi autuado por lesão corporal dolosa, qualificada por violência doméstica, e resistência.