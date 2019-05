Bataguassu Marido é preso após dar socos na cabeça da mulher Vítima contou que só neste mês foi agredida três vezes

Um homem, de 53 anos, foi preso após agredir a esposa como socos nos braços e na cabeça, na noite de ontem (22), em Bataguassu, município distante a 340 quilômetros de Campo Grande.

Equipe da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica no Assentamento Aldeia II, área rural do município. Conforme informações da vítima, ela foi agredida com socos. Ela contou ainda que somente neste mês as agressões aconteceram três vezes.

Segundo o boletim de ocorrência, o agressor ainda teria ameaçado a vítima de morte, na presença do filho de 11 anos. Em sua defesa, o autor disse que o fato foi apenas um desentendimento, devido à mulher estar bebendo cerveja enquanto ele trabalhava.

O homem foi levado para a Delegacia de Policia Civil.